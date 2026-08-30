Крестный ход объединил сотни верующих в Братске

30 августа в Братске впервые за долгое время прошел общегородской Крестный ход. Сотни верующих после Божественной литургии прошли от собора в честь Рождества Христова до храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских по улицам Кирова, Комсомольской и Янгеля.