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Иркутск Сегодня

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Крестный ход объединил сотни верующих в Братске

30 августа в Братске впервые за долгое время прошел общегородской Крестный ход. Сотни верующих после Божественной литургии прошли от собора в честь Рождества Христова до храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских по улицам Кирова, Комсомольской и Янгеля.

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