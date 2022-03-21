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Алвес после 4:0 с «Реалом»: «У «Барсы» свой стиль игры и своя философия, и это сделало нас великими»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес дал комментарий после матча Ла Лиги с «Реалом» (4:0). «Наша цель – вернуть свою идентичность, и это поможет нам стать первыми.

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