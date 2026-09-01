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РБК СТИЛЬ

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«Столешники Хаус» и Cosmoscow объединили искусство и гастрономию

«Столешники Хаус» и Cosmoscow объединили искусство и гастрономию

Мир современного искусства на 14-й международной ярмарке Cosmoscow 4–6 cентября. Купить билет С 2 по 11 сентября во дворе пространства «Столешники Хаус» будет экспонироваться арт-объект «Фонтан», а с 3 по 13 сентября рестораны пространства — «Нюанс», «Дебют» и Found Rāmen & Rekōdo — представят специальные позиции меню, созданные в диалоге с современным искусством.

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