Япония выдвинула ультиматум России [под диктовку из США]: Курильские острова должны стать бесполетной зоной

Виктор Луговой

Вас беспокоит, привлёк или нет? Ох, беспокойная Вы натура, - на целое утро завелись, и только от того, что кто-то умеет так, как не умеете Вы. Ну, и что в результате? - привлёк или нет? А теперь - следите за руками, пли-из. Ну, вот Вы пошли в книжную лавку писателя и принялись вертеть в рученьках томик в суперобложке. Свеженький романчик от молодого писуна, отличника бэбэ-егэ и всё такое прочее. И там - усё у полнейшем ажюре, не нарушено ни одной орфограммы, ни одной пунктограммы; усе-усе герои разговаривают Вашим любимым языком - русским литературным, то есть языком автора. Полнейшая лингвоасептика. Возьмёте это читать? Не прихватит ли ощущец, что - засохнете на сей книшке до двадцатой страницы? Это раз. Дальше так. Тема была - про Епоньскую Народную республику. Я зашёл с постика, - по теме. А Вы - уже пошли не по теме, но под меня. Наверное, так проще. Особенно когда сказать нечего, но ведь хочется... Ну, вот Вы и попали в неловкое положение, зачали в тырнетах подлечивать педагога, он в ответ отсыпал Вам горсть пятачков, и понеслось. Про епонов все дружно забыли, - где ещё теи епоны, а тута ужо цельный боевик, ща ажно до рук дойдёт, все сюда, не забываем про пиво и попкорн... Заметьте: Вас не тема завлекла, по самой теме Вы не выступили. Да и я мог бы избечь, - но уж больно весёлая штука, включил ентот самый сарказьм с диалектизьмами... а, оказывается, в Вашей вселенной это сразу вызов лично Вам? Вот всё никак не могу понять: а вообще полезное ли качество для его носителя - донкихотство? Так вот всю жизнь гоняться по тырнетам за каждым, чьи запьятые под Ваши любезные стандарты не зашли, - ото ж никакого здоровия не хватит, а со стороны так и просто смешно. Не зря мои старинные одноклассники годе так в осьмидесятом говаривали, что вообще-то "донки" значит осёл, а "хот" - горячий... Это два. Да вот, кстати же, и три. Растрачивать боеприпасы по всем замеченным чужим эрративам и диалектизмам, при этом на собственном письме не делая разницы между "пишете" и "пишите", - это, я б сказал, уже интересно. Чи сойдёть за опучатку...? Ну, "вы" с маленькой буквы в обращении - это я уж как-нибудь вытерплю; будем считать, что у Вас запал регистр. Моё почтение.