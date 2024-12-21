Славянская докт...
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Славянская доктрина

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ВС РФ подняли триколор над Новопустынкой: кадры освобождения посёлка в ДНР

ВС РФ подняли триколор над Новопустынкой: кадры освобождения посёлка в ДНР

ВС РФ подняли триколор над Новопустынкой: кадры освобождения посёлка в ДНР Бойцы ВС РФ зачистили новые территории в ДНР.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
&quot;За 30 секунд&quot;. В США оценили заявление Путина о дуэли с &quot;Орешником&quot; Одна ракета &quot;Орешник&quot; способна за 30 секунд уничтожить полностью оснащенный американский авианосец с истребителями и личным составом в пять тысяч человек, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Во время прямой линии в четверг Владимир Путин предложил Западу дуэль, если тот сомневается в &quot;Орешнике&quot;. Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар. &quot;Вот это самый настоящий пинок под зад. У вас есть авианосцы &lt;...&gt; стоимостью 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. &lt;...&gt; &quot;Орешник&quot; уничтожит их всех примерно за 30 секунд&quot;, — рассказал офицер. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа &quot;Итоги года с Владимиром Путиным&quot; вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от &quot;Сбера&quot; GigaChat.
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17 час.
Юрий Ильинов
Азиатский кейс Беларуси Белорусская военная делегация во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным находится во Вьетнаме. Кроме того, Белорусский Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) представит свои новейшие разработки и технологии на Vietnam International Defence Expo 2024, которая пройдет с 19 по 22 декабря т.г. в Ханое. В частности, БЛА, бронетехнику и другие виды вооружения и военной техники. Уже состоялся ряд встреч с военным руководством страны. По итогам переговоров в Ханое между начальниками силовых ведомств Беларуси и Вьетнама, подписаны документы об активизации двустороннего оборонного сотрудничества. Министр обороны Вьетнама генерал Фан Ван Джанг выразил надежду, что обе стороны продолжат сотрудничество и эффективно реализуют согласованные инициативы, уделяя особое внимание сотрудничеству в области военного образования, медицины, истории, коммуникаций, а также взаимной поддержке участия в многосторонних международных мероприятиях, проводимых каждой из сторон. Он подтвердил готовность Вьетнама сделать двустороннее оборонное сотрудничество более содержательным и эффективным. Генерал-лейтенант Хренин со своей стороны одобрил предложения генерала Джанга и подтвердил, что оборонное ведомство Беларуси будет тесно взаимодействовать с вьетнамскими коллегами для эффективной реализации согласованных инициатив, что будет способствовать дальнейшему укреплению белорусско-вьетнамских отношений. Напомним, что Минск и Ханой связывает многолетнее военно-техническое сотрудничество, ключевым моментом которого является «Программа производственных исследований и технической подготовки оборонно-промышленного комплекса». Наглядной демонстрацией такого партнерства двух стран является то, что во Вьетнаме при поддержке Беларуси успешно изготовлен крупный беспилотный самолет HS-6L, который используется в научных и разведывательных целях. Машина отличается размахом крыла в 22 м, максимальной дальностью полета – 4 тыс. км и способна находиться в воздухе непрерывно до 35 часов. Кроме того, ранее Ханой закупил у Беларуси партию БПЛА «Гриф-К». Этот тип аппаратов имеет размах крыла 5,7 м, максимальную взлетную массу 120 кг, эффективную нагрузку 25 кг. Необходимо отметить, что Беларусь и Вьетнам имеют потенциал для расширения сотрудничества во многих областях. Экспозиция Vietnam International Defence Expo 2024 позволит Минску это продемонстрировать. Кроме того, Беларусь имеет хороший задел в Азии и на Ближнем Востоке. Например, с Китаем Минск взаимодействует в области разработки автомобильной военной техники и РЭБ. В прошлом году была принята дорожная карта по развитию белорусско-китайского военного взаимодействия. В рамках неё, в частности, обсуждались вопросы совместной подготовки военнослужащих двух армий и взаимодействия в области подготовки военных кадров. Сотрудничество с ОАЭ развивается в области РЭБ, радиолокации и специального программного обеспечения. Планируется активизировать взаимодействие с Монголией в различных отраслях, в том числе в военно-технической и научной. Кроме того, Беларусь предлагает оптимальные сухопутные железнодорожные маршруты из Китая и других стран Азии в Европу и может претендовать на роль ворот в ЕС для Азии и КНР.
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17 час.

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