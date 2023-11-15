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Петербургский парламент поддержал послабления по налогам на имущество и недвижимость

Решение принято со ссылкой на «стабилизацию экономики с учётом внешнего санкционного давления». Петербургские депутаты в среду приняли в первом чтении законопроект о ряде налоговых послаблений в 2024 году, передаёт корреспондент 78.

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