Петербургский парламент поддержал послабления по налогам на имущество и недвижимость

Решение принято со ссылкой на «стабилизацию экономики с учётом внешнего санкционного давления». Петербургские депутаты в среду приняли в первом чтении законопроект о ряде налоговых послаблений в 2024 году, передаёт корреспондент 78.
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