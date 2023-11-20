Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Китая

Отношения стратегического партнерства России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия Единая Россия — Коммунистическая партия Китая».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии