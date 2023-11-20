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Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Китая

Отношения стратегического партнерства России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога «Партия Единая Россия — Коммунистическая партия Китая».

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