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В России утвердили новый профессиональный праздник — День архитектора

В России утвердили новый профессиональный праздник — День архитектора

Ранее существовал лишь международный День архитектора с плавающей датой. Теперь появился российский День архитектора — официальный для нашей страны праздник, который будут отмечать в первый понедельник июля Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении в календарь российских праздников Дня архитектора, говорится в сообщении правительственного ТГ-канала.

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