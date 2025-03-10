Ранее существовал лишь международный День архитектора с плавающей датой. Теперь появился российский День архитектора — официальный для нашей страны праздник, который будут отмечать в первый понедельник июля Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении в календарь российских праздников Дня архитектора, говорится в сообщении правительственного ТГ-канала.
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