Зампредседателя ВК НПКСК во главе делегации нанесла визит в Азербайджан

Баку, 16 мая /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/, председатель Комитета Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ во главе китайской делегации 14-16 мая совершила дружественный визит в Азербайджан по приглашению Милли Меджлиса /Национального собрания/ этой страны.