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Газета.ру

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Актриса Лиза Моряк появилась на публике через две недели после родов

Актриса Лиза Моряк появилась на публике через две недели после родов

Актриса Лиза Моряк появилась на публике через две недели после родов. Звезда «Жизни по вызову» рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что устроила себе небольшой отдых.

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