Актриса Лиза Моряк появилась на публике через две недели после родов. Звезда «Жизни по вызову» рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что устроила себе небольшой отдых.
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