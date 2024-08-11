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Царьград

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"Ты зачем пошёл бить славян?": В Судже волонтёры взяли в плен украинца. Его ответ ошеломил русских

"Ты зачем пошёл бить славян?": В Судже волонтёры взяли в плен украинца. Его ответ ошеломил русских

Простые ребята-волонтёры, эвакуировавшие жителей Суджи, случайно взяли в плен украинского бойца родом из Сум.

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Комментарии
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Юрий Иванов
Вопрос: какой ответ кого-то ошеломил? Здесь серьезный разговор или только что-то подзаработать за статейку?
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19 час.
АП
Александр Поляничко
Это нашкрябал на статейку. Если там так плохо, а мы отступаем , значит у нас ещё хуже или руководят херово. Сейчас хохлов ругать как себя пороть.
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19 час.
Александр Котов
Пристрелить бы надо было
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9 час.

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