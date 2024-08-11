"Ты зачем пошёл бить славян?": В Судже волонтёры взяли в плен украинца. Его ответ ошеломил русских

Вопрос: какой ответ кого-то ошеломил? Здесь серьезный разговор или только что-то подзаработать за статейку?

АП

Александр Поляничко

Это нашкрябал на статейку. Если там так плохо, а мы отступаем , значит у нас ещё хуже или руководят херово. Сейчас хохлов ругать как себя пороть.