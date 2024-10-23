Спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали приток капитала, Ethereum-ETF — отток

21 октября 2024 года в американском секторе спотовых биткоин-ETF зафиксировали чистый суточный приток капитала в размере $294 290 000, что продолжает положительную тенденцию уже на протяжении семи торговых дней подряд, согласно данным SoSo Value.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии