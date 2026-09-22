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Рязанские новости

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Столкновение легковушки и грузовика на трассе «Золотое кольцо» в Захаровском районе

Столкновение легковушки и грузовика на трассе «Золотое кольцо» в Захаровском районе

В аварии на трассе «Золотое кольцо» пострадали водитель и пассажир из Ленинградской и Московской областей.

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