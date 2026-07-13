Deutsche Bank и UniCredit требуют компенсации за убытки от санкций против России

Ряд крупных банков, включая Deutsche Bank и UniCredit, подали в суд на транснационального производителя промышленных газов Linde, чтобы получить от него компенсацию за конфискованные в России активы, пишет Financial Times (FT).
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