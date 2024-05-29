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Эндокринолог назвал причины неудачных попыток похудеть при подсчете калорий

Эндокринолог назвал причины неудачных попыток похудеть при подсчете калорий

Эндокринолог назвал причины неудачных попыток похудеть при подсчете калорий Алёна ЮрьеваНевероятно, как просто мыслить о похудении, просто уменьшая количество потребляемых калорий, верно? Все эти диеты, таблицы калорийности и приложения для отслеживания питания создают впечатление, что ключ к стройной фигуре — это просто математика.

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