Эндокринолог назвал причины неудачных попыток похудеть при подсчете калорий Алёна ЮрьеваНевероятно, как просто мыслить о похудении, просто уменьшая количество потребляемых калорий, верно? Все эти диеты, таблицы калорийности и приложения для отслеживания питания создают впечатление, что ключ к стройной фигуре — это просто математика.