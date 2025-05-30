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Зияющая рана: почему Трамп не имеет права выходить из мирного процесса по Украине

Зияющая рана: почему Трамп не имеет права выходить из мирного процесса по Украине

Если администрация Дональда Трампа действительно выполнит свои угрозы отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, ситуация, скорее всего, ухудшится для всех сторон конфликта, включая Соединенные Штаты.

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