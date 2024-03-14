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Атака небратьев на Белгород 14 марта 2024. Что известно о происшествии

Атака небратьев на Белгород 14 марта 2024. Что известно о происшествии

Есть погибшие и пострадавшие.Утром 14 марта Белгород вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сработала русская система ПВО - сбито восемь воздушных целей на подлёте к городу.

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