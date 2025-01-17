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Царьград

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ДТП в Москве: трое пострадавших, в том числе две несовершеннолетние пассажирки

ДТП в Москве: трое пострадавших, в том числе две несовершеннолетние пассажирки

На северо-западе Москвы, на улице Свободы, в результате столкновения "Шевроле" и "Фольксваген" пострадали четыре человека, включая двух девочек-подростков.

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