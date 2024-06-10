«Балтийский лизинг» ищет стратега и готовится к IPO 

Компания «Балтийский лизинг» рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в течение ближайших полутора лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на замгендиректора компании по работе с банками и инвесторами Дмитрия Казаковцева.
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