«Балтийский лизинг» ищет стратега и готовится к IPO 

Компания «Балтийский лизинг» рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в течение ближайших полутора лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на замгендиректора компании по работе с банками и инвесторами Дмитрия Казаковцева.