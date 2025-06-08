Белый дом начал требовать от сторонников Трампа и Маска «выбрать сторону»

Rolling Stone: Белый дом попросил сторонников Трампа и Маска выбрать сторону Белый дом начал требовать от высокопоставленных чиновников, которые поддерживали президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, выбрать сторону в конфликте.
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