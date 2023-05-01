В Таджикистане пассажирский микроавтобус упал в пропасть, шесть человек погибли

В Таджикистане в понедельник утром микроавтобус "Starex" с пассажирами сорвался в пропасть. В результате падения автобуса с 200-метровой высоты шесть человек погибли.
Популярные статьи
- Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров
- Военное обозрение: на Украине взрывы в Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях, в воздухе российские ракетоносцы Ту-95МС
- Мнение латвийца: Блохи решили, раз собака чешется, то все у них под контролем
Свежие комментарии