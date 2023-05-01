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В Таджикистане пассажирский микроавтобус упал в пропасть, шесть человек погибли

В  Таджикистане в понедельник утром микроавтобус "Starex" с пассажирами сорвался в пропасть. В результате падения автобуса с 200-метровой высоты шесть человек погибли.

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