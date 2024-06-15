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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Взрывы прогремели в Полтаве на Украине. Об этом 15 июня сообщает телеканал «Общественное».«В Полтаве были слышны взрывы», ― говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ, опубликованном в 23:04 (время совпадает с мск).

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