Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Взрывы прогремели в Полтаве на Украине. Об этом 15 июня сообщает телеканал «Общественное».«В Полтаве были слышны взрывы», ― говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ, опубликованном в 23:04 (время совпадает с мск).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии