Пытается вызвать к себе сочувствие? Фанаты усомнились в правдивости пугающего признания Меган Маркл

Герцогиня рассказала о пережитой ею серьезной проблеме со здоровьем. Меган сделала неожиданное признание LEGION-MEDIAМеган Маркл наконец-то выпустила первую часть своего широко разрекламированного подкаста «Confession of a Femal Founder», последовавшего за выходом ее кулинарного телешоу.