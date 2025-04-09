Пытается вызвать к себе сочувствие? Фанаты усомнились в правдивости пугающего признания Меган Маркл

Герцогиня рассказала о пережитой ею серьезной проблеме со здоровьем. Меган сделала неожиданное признание LEGION-MEDIAМеган Маркл наконец-то выпустила первую часть своего широко разрекламированного подкаста «Confession of a Femal Founder», последовавшего за выходом ее кулинарного телешоу.
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