Над Медведевым продолжает довлеть «проклятие» Синнера

Лидер отечественного мужского тенниса проиграл в очередном очном поединке с итальянским оппонентом. В полуфинале престижного турнира в Майами Даниил Медведев был бит Янником Синнером в двух партиях с показательным счетом 1:6, 2:6.
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