СК возбудил уголовное дело в отношении сжегшей паспорт девушки

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении девушки, сжегшей свой паспорт в Брянске. По версии следствия, утром 1 января девушка на пороге клуба публично сожгла свой паспорт, на котором был изображен герб РФ.
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