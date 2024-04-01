Эксперт Simple Визгунов посоветовал любителям энергичного по стилистике коньяка выбирать напиток с выдержкой от 3 лет

Бренд-амбассадор группы компаний Simple по категории «коньяк» Михаил Визгунов в беседе с изданием РИАМО порекомендовал любителям энергичного по стилистике коньяка выбирать напиток с выдержкой от трех до пяти лет.
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