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FTimes

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Павел Дуров на перекрёстке: чем может обернуться международный розыск для создателя Telegram

Павел Дуров на перекрёстке: чем может обернуться международный розыск для создателя Telegram

Павел Дуров на перекрёстке: чем может обернуться международный розыск для создателя Telegram Елена ГалицкаяИстория Павла Дурова в последние годы всё больше напоминает не биографию предпринимателя из мира высоких технологий, а политический триллер, в котором главный герой пытается сохранить независимость между интересами разных государств.

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