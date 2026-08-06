Павел Дуров на перекрёстке: чем может обернуться международный розыск для создателя Telegram Елена ГалицкаяИстория Павла Дурова в последние годы всё больше напоминает не биографию предпринимателя из мира высоких технологий, а политический триллер, в котором главный герой пытается сохранить независимость между интересами разных государств.