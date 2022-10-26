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Арестович: обстановка под Херсоном неприятно разворачивается для ВСУ

Арестович: обстановка под Херсоном неприятно разворачивается для ВСУ

Российские силы сформировали по меньшей мере 30 батальонных тактических групп на Херсонском направлении, которые готовы ринуться в контрнаступление.

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