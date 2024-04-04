Фото: kremlin.ru Сегодня 9,9K прочитали Новый срок на должности президента России Владимир Путин посвятит ревизии "внутреннего консенсуса" в отечественных элитах.
Грядёт полная ревизия страны: Путин намерен провести чистку "клуба Абрамовича". Дамоклов меч уже занесен над головами
Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Боже, храни нашего Президента, нашего Путина, на тебя вся надежда!!!
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17 час.
Василий Овчинников
давно пора разобраться со всеми прихватизаторами и поставить в этом вопросе точку .....
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17 час.
АндрейБорков
Давно пора уже эту срань всю зачистить! А то я думаю, с чего вдруг ВВП с нашим губернатором(Лимаренко, Сахалинская область) про мост на Сахалин с материка говорил! То есть всех этих уродов, взяточников, либерастов с пидерастами стрелять не надо, надо их в лагеря труда без отдыха, под конвоем, в клифтах лагерных, за место в бараке на нарах и пайку тот же мост на Сахалин строить! Все верно, все правильно. Все уже когда то было. Была каторга на Сахалине, при царе-батюшке, потом при товарище Сталине был АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ... История имеет свойство повторяться. Доказано.
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17 час.
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