Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Киевом по ударам вглубь России

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в течение своего визита в Киев провел обсуждение с украинским руководством о возможности применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет и доложит о результатах переговоров президенту США Джо Байдену.
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