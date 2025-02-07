Аномальные снегопады в Крыму: за сутки в некоторых районах выпало 70% от месячной нормы осадков.В Симферополе из-за непогоды вчера буксовали автобусы и машины, фуры не могли подняться в гору, пишут в местных группах.
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