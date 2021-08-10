Канонада из прошлого: спасатели уничтожили тысячи снарядов времен ВОВ

Сотрудники МЧС устроили канонаду "взрывов из прошлого".Так, спасатели обезвредили несколько тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые она нашли в разных регионах страны — местах боевой славы, где проходили сражения.
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