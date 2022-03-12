Анфиса Резцова: «Кто такой Бах? Пускай свои заявления адресует другим. А мы будем у себя проводить соревнования»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

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