Принц Гарри назвал жену Карла III «опасной злодейкой»

Британский принц Гарри в ходе приуроченного к выходу его скандальной книги интервью американскому телеканалу CBS заявил, что королева-консорт Камилла оказалась опасной "злодейкой", не останавливающейся ни перед чем радит упрочения своего положения .
Британский принц Гарри в ходе приуроченного к выходу его скандальной книги интервью американскому телеканалу CBS заявил, что королева-консорт Камилла оказалась опасной "злодейкой", не останавливающейся ни перед чем радит упрочения своего положения .
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