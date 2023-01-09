MeMo-Logic

142 подписчика

Свежие комментарии

  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...
  • Ингерман Ланская
    неужели сантехником?Иван Ургант получ...
  • Владимир Моргунов
    А В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ЭТИХ ГОЛУБЫХ ДЛЯ РОССИИ ????????? О КОМ ПЕЧАЛИТСЯ ДЕПУТАТ ГД ?????? ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ...В Госдуме назвали...

Принц Гарри назвал жену Карла III «опасной злодейкой»

Принц Гарри назвал жену Карла III «опасной злодейкой»

Британский принц Гарри в ходе приуроченного к выходу его скандальной книги интервью американскому телеканалу CBS заявил, что королева-консорт Камилла оказалась опасной "злодейкой", не останавливающейся ни перед чем радит упрочения своего положения .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх