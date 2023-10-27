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Спикер Палаты представителей Джонсон: главе МВД США нужно объявить импичмент

Спикер Палаты представителей Джонсон: главе МВД США нужно объявить импичмент

Новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что законодатели США должны объявить импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу из-за нарушений на границе.

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