Спикер Палаты представителей Джонсон: главе МВД США нужно объявить импичмент

Новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что законодатели США должны объявить импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу из-за нарушений на границе.
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