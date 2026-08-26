ВС России уничтожили объекты, живую силу и технику ВСУ в Орехове Запорожской области

В Минобороны России рассказали, что БПЛА разведки обнаружили и уничтожили наземные роботизированные платформы, доставляющие боеприпасы, продовольствие и средства связи на передовые позиции, склад ГСМ, пикапы и пункты управления БПЛА ВСУ в Орехове Запорожской области.
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