«Слово депутата» — обнадёжить и кинуть на деньги

Как так получается, что чиновниками и депутатами, увы, нередко становятся именно те, для кого свои «шкурные интересы» дороже порядочности и законности? Случаями, когда попавшие на всевозможные должности используют их для достижения собственных корыстных интересов достаточно часто описываются на страницах СМИ и в социальных сетях.