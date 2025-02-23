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Новости Липецка

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Не стало липецкого журналиста и главреда газеты «Знамя Октября» Владимира Мячина

Не стало липецкого журналиста и главреда газеты «Знамя Октября» Владимира Мячина

Владимир Мячин родился в 1968 году в селе Доброе. После окончания Липецкого педагогического института начал свою трудовую деятельность в сфере образования, работая заместителем директора по воспитательной работе во второй Добровской школе.

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