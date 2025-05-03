Территория Героев...(171)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Лейтенант Храповицкий БорисПротивник, стремясь прорвать линию обороны, предпринял попытку наступления в зоне ответственности подразделения лейтенанта Бориса Храповицкого.
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