Жила-была Украина. Бойкая и симпатичная девочка, которую не уставали хвалить да нахваливать. И красивая, и обеспеченная, и талантливая, и умная, и вообще молодец.
Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали
Комментарии
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Модест
Читал где-то несколько лет назад пророчество, что третья мировая начнётся с небольшой ближневосточной страны. Не помню кто говорил, может даже Жириновский. У Пакистана ядерка официальная, у Ирана пока неофициальная, но тоже уже есть, Израиль тоже не особо скрывает наличие ЯО. Восточный народ горячий и непредсказуемый, так что действительно что угодно может быть. Да и у нас: "Зачем такой мир, в котором не будет России?"
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2 д.
СП
Сергей Потемкин
На на Украинском фронте без перемен. Грохочет одна пропаганда. И то уже поднадоела.. .. Сотни тысяч уничтоженных украинских солдат, Десятки тысяч подбитых танков и миллионы взятых опорных пунктов. При таких темпах уже Лндон должны окружать, а не на Авдеевку из бинокля смотреть. Второй год смотрим...
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1 д.
Модест
На Авдеевку уже 9 лет. А оттуда на Донецк ракеты и снаряды летят, в последнее время совсем хохлы осатанели, чувствуют приближение своей кончины суки.
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1 д.
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