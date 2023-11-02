Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали

Модест

Читал где-то несколько лет назад пророчество, что третья мировая начнётся с небольшой ближневосточной страны. Не помню кто говорил, может даже Жириновский. У Пакистана ядерка официальная, у Ирана пока неофициальная, но тоже уже есть, Израиль тоже не особо скрывает наличие ЯО. Восточный народ горячий и непредсказуемый, так что действительно что угодно может быть. Да и у нас: "Зачем такой мир, в котором не будет России?"