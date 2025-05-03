Макс Ферстаппен: Всё получилось, я рад оказаться на поуле

Макс Ферстаппен: Всё получилось, я рад оказаться на поулеGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен прокомментировал свой успех в квалификации Гран При Майами и оценил шансы на победу в воскресной гонке.