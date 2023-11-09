Необычный рецепт из плавленого сырка. Вкусно, красиво и просто.

Ингредиенты: 2 плавленых сырка 4 вареных яйца 150 г ветчины или колбасы 1 ст. ложка сметаны 1 ст.л. майонеза 1 зубок чеснока зелень укропа соль Помещаем плавленые сырки в кулек, хорошо завязываем и отправляем в микроволновку, выставленную на максимальную мощность на 30 секунд.