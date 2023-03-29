Однако вины самих железнодорожников в этом нет

29 марта 2023, 18:56 Однако в этом нет вины железнодорожников. Проблемы вызваны рядом объективных факторов, в том числе санкционным давлением Запада и отсутствием точных экономических прогнозов.
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