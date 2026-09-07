«Россия, стафайся!»: Безумная неделя с паникой в США, цирком в Киеве и нашими победами

Неделя получилась насыщенной. Всю неделю Запад пытался убедить Россию (и самого себя), что Россия проигрывает, как никогда.
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А Купянск то взят ?
никаких договорённостей с бандеровцами подписывать нельзя и оставлять во власти,только вся украина и без фашистов.
Россия вперёд !!!
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