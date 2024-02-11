7 таинственных синдромов, которые не могут объяснить даже величайшие психиатры

Erl Schweizer

Как у медиков все сложно. Я так запомнил только синдром Диогена, потому что он в бочке кувыркался. Оригинальный номер! Жил-был в нашей деревне дурачок, то он холодной водой обливался, то в роли какого-то мента пребывал, даже пиджачок с погонами где-то приобрел, зациклен на чем-то всегда. Но вот что интересно, ему достаточно было один раз увидеть номер автомашины, он легко запоминал, знал номера всех машин, мотоциклов, которые попадались ему на глаза.