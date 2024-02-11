Порой людей мучают настолько загадочные расстройства, что ученые не в силах понять ни то, откуда они взялись, ни как их предупредить и вылечить.
7 таинственных синдромов, которые не могут объяснить даже величайшие психиатры
Комментарии
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Erl Schweizer
Как у медиков все сложно. Я так запомнил только синдром Диогена, потому что он в бочке кувыркался. Оригинальный номер! Жил-был в нашей деревне дурачок, то он холодной водой обливался, то в роли какого-то мента пребывал, даже пиджачок с погонами где-то приобрел, зациклен на чем-то всегда. Но вот что интересно, ему достаточно было один раз увидеть номер автомашины, он легко запоминал, знал номера всех машин, мотоциклов, которые попадались ему на глаза.
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7 час.
Елька Снежная
потому и не могут учёные понять ни то, откуда синдромы взялись, ни как их предупредить и вылечить, что всё связывают только с материальным планом, а ведь на тонком уровне сколько всего... алкоголики, у которых "белочка", видят странных существ - и это не галюники, а реальность, которую мы не видим в силу разных причин, а у пьяниц нарушается в биополе защита...
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7 час.
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