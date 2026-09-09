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Царьград

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Росмолодежь поддержала проекты Архангельска на сумму 1,4 млн рублей

Росмолодежь поддержала проекты Архангельска на сумму 1,4 млн рублей

В рамках грантового конкурса Росмолодежи два проекта студенческих отрядов Архангельской области, "Труд крут" и "Карьерный код", получили поддержку в размере 610 тыс.

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