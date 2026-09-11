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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о критике его действий без мяча: «Не воспринимаю это на свой счет. Людям свойственно обращать внимание на то, чего человек не делает»

Форвард « Реала » Килиан Мбаппе отреагировал на критику его действий на поле без мяча.  «Не думаю, что это нормально, но такова жизнь того, кто годами выступает на высочайшем уровне.

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