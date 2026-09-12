«Сегодняшние элиты в Европе пугают своё население мнимой угрозой России, якобы возникшей ещё со времён Советского Союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Цена вседозволенн...
- СП «Своя рыба уходит...
- Миф о «бесцветнос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым