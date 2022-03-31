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Тематический музыкальный телемарафон «Za Мир – без нацизма» состоится 2 апреля в 5 городах Юга России

Тематический музыкальный телемарафон «Za Мир – без нацизма» состоится 2 апреля в 5 городах Юга России

В марафонах примут участие военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), руководители органов государственной власти, деятели культуры, искусства, науки, спорта, а также творческие коллективы, общественные и политические деятели, молодежные лидеры, представители общественных организаций.

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