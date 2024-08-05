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Царьград

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Обвал на мировых рынках. Рискует даже "очень богатый парень". А что с Россией?

Обвал на мировых рынках. Рискует даже "очень богатый парень". А что с Россией?

Шутка про "чёрный август" уже становится реальностью. На этот раз для мировых рынков. Аналитики наблюдают мощный обвал, который потряс мировые рынки из-за резко возросшей вероятности рецессии в США.

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